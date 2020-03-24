İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı - Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı

6 saat önce

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'lere varan yolcu düşüşü yaşanmasına rağmen, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için ek tedbirler alındı.

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı

İSTANBUL - İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'lere varan yolcu düşüşü yaşanmasına rağmen, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için ek tedbirler alındı. Şehir içi toplu taşıma araçlarında güvenli mesafeyi aşacak bir yoğunluk yaşanmaması için bazı hatlarda sefer artırımına yönelik çalışmalar başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yoğun saatlerde sefer sayısını arttırarak, otobüslerde işe gidiş ve eve dönüş saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçecek. İETT otobüslerinde, şoför ve yolcu temasını engellemek amacıyla şoför kabini üretim işlemi devam ediyor. Kısa sürede İETT'ye bağlı tüm otobüslere şoför koruma kabini montajı tamamlanacak. Boş bırakılması gereken koltuklara bilgilendirici çıkartmalar yapıştırılacak. Araç içi anonslarla da düzenleme halka duyurulacak.

Öte yandan, metrobüs hattındaki araçların ön kapıları biniş ve inişlere kapatıldı. Sürücü ve yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları amacıyla başlatılan uygulamada, araç içinde şoförün arkasındaki ilk sıra koltuklar da kapatıldı. İstanbul'da Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında İBB iştiraki METRO İSTANBUL AŞ'nin işlettiği raylı sistemlerde yolcu sayısı yüzde 70'e varan oranlarda azaldı. Raylı sistemlerde 23 Mart Pazartesi günü geçilen yeni sefer tarifesi ile İçişleri Bakanlığı'nın yayınlandığı genelgeye uygun şekilde taşımacılık yapılmaya devam ediliyor.

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sabah, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:13 Kaynak: İHA

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