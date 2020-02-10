İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün - Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün

6 saat önce

İSTANBUL'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı.

İSTANBUL'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptığını açıklamıştı. İstanbullular bugün itibariyle zamlı tarifeden yolculuk yapmaya başladı.

Altunizade Metrobüs istasyonuna gelen bir kişi, 'Bayağı zam geldi. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

Başka bir kişi ise 'Asgari ücretle çalışıyoruz ama maaşımızın yarısını yola veriyoruz. Halk mağdur yani bu insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. O da yola gidiyor, ekmeğe gidiyor" diye konşuştu.

İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor
'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Tevfik Göksu, kendisine "Yalancı" diyen CHP'li meclis üyesine patladı: Terbiyesiz Son Dakika: İBB Meclisi'nde küfür gerginliği! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:55:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]