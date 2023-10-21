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İstanbul'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu, 5 şüpheli yakalandı

Son Güncelleme: 21.10.2023 11:48

İstanbul'un Tuzla ilçesinde boş arazide toprağa gömülü bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Muhammed B'ye ait olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda, öldürülen Muhammed B'ye ait cep telefonu ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da boş arazide toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Eylül'de Tuzla Akfırat Mahallesi'nde boş arazide vücudunun bir kısmı toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan parmak izi incelemesinde cesedin Muhammed B'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, maktulün darbedildikten sonra boynu kırılarak öldürüldüğünü tespit etti.

Muhammed B'nin olay öncesinde Kocaeli'de durdurulan bir takside GBT sorgusunun yapıldığını ortaya çıkaran ekipler, çalışmalarını bu yönde derinleştirdi.

Saha çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden maktulün Kocaeli'de bazı kişilerle bir evde buluştuğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlıların yakalanması için İstanbul, Elazığ ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda öldürülen Muhammed B'ye ait olduğu tespit edilen ve farklı bir hat takılı olan cep telefonu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Tuzla, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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