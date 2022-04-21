İstanbul'da Toprağa Gömülü Halde 170 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Toprağa Gömülü Halde 170 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

21.04.2022 16:33

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ormanlık alanda toprağa gömülü halde 170 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyu toprağa gömen 3 kişi suçüstü yakalanırken operasyonda toplam 14 kişi gözaltına alındı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ormanlık alanda toprağa gömülü halde 170 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyu toprağa gömen 3 kişi suçüstü yakalanırken operasyonda toplam 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Ataşehir, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Büyük bölümü ormanlık alanda toprağa gömülü halde olmak üzere 45 kilo 850 gram Afyon sakızı, 71 kilo 750 gram eroin, 5 kilo Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan 48 kilo 250 gram asetik anhidrit ele geçirildi.

Operasyonlarda, 3 kişi uyuşturucuları toprağa gömerken suçüstü olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler H.S., A.S., T.G., E.B., B.Ş., G.B., Y.Y., H.Y., H.B., C.K., S.K., C.D., E.D. ve yabancı uyruklu Z.M. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon anları ve toprağın kazılarak uyuşturucu maddelerin çıkarıldığı anlar polis kameralarına yansırken ele geçirilenler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

  • OPERASYON ANLARI
  • ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELERİNİN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul'da Toprağa Gömülü Halde 170 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
İstanbul'da Toprağa Gömülü Halde 170 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
İstanbul'da Toprağa Gömülü Halde 170 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
İstanbul'da Toprağa Gömülü Halde 170 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Toprağa Gömülü Halde 170 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Toprağa Gömülü Halde 170 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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