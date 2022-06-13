İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı

13.06.2022 12:41
İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı

İSTANBUL genelinde dün uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda 162 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL genelinde dün uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda 162 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün "sokak satıcısı-torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda; 513 gram Metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, 3 adet uyuşturucu hap,  ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek  ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi. Yakalanan 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı
YORUMLAR
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Narkotik ekiplerinden sokak operasyonu 162 gözaltı Narkotik ekiplerinden sokak operasyonu 162 gözaltı Kayıt dışı ilaç operasyonunda 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi Kayıt dışı ilaç operasyonunda 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı - Son Dakika
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