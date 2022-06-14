İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 179 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 179 gözaltı

14.06.2022 14:34

İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 179 gözaltı İstanbul uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen denetimlerde 179 şüpheli yakalanırken, toplam 22 kilo 594 gram uyuşturucu madde hap ele geçirildi.

İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 179 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen denetimlerde 179 şüpheli yakalanırken, toplam 22 kilo 594 gram uyuşturucu madde hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik dün yürütülen çalışmalarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hakkında arama kararı bulunan 3 şüphelinin de aralarında olduğu 179 kişi yakalandı. Uygulama sırasında yapılan aramalarda 21 kilo 820 gram skunk, 691 gram esrar, 83 gram kokain, 7 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 184 bin 130 lira para ele geçirildi. Toplam 22 kilo 594 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çalışmalarda yakalanan 179 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da torbacı operasyonu: 179 gözaltı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 179 gözaltı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 179 gözaltı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 179 gözaltı

YORUMLAR
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İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 179 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 179 gözaltı - Son Dakika
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