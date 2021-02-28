İSTANBUL'DA TORBACILARA OPERASYON KAMERADA: 18 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA TORBACILARA OPERASYON KAMERADA: 18 GÖZALTI

28.02.2021 15:59

İSTANBUL'da 10 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da  10 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyon anları da kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla dün Bağcılar, Şişli, Büyükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Fatih, Kağıthane, Ümraniye, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde, "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 19 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 kilo 33 gram metamfetamin, 1 kilo 346 gram sentetik kannabinoid, 757 gram eroin, 417 gram esrar, 7 gram kokain, 21 adet suboxone, 7 adet ecstasy hap, 2 kilo 410 gram kimyasal madde, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği,  42 adet fişek ile 115 bin 975 lira ve 4 bin 410 dolar para ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TORBACILARA OPERASYON KAMERADA: 18 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TORBACILARA OPERASYON KAMERADA: 18 GÖZALTI - Son Dakika
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