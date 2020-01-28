İstanbul'da torbacılara yönelik narkotik operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika

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İstanbul'da torbacılara yönelik narkotik operasyonu gerçekleştirildi
21 dakika önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 5 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 5 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İstanbul'da Zeytinburnu merkezli Esenyurt, Fatih, Küçükmece ve Silivri ilçelerinde daha önceden belirlenen 48 adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyona; özel harekat polisleri de destek verdi. Polis helikopteri de destekli olarak operasyonda görev aldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 74 şahsın yakalanması için adreslere düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
(Davut Has/İHA)
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