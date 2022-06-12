İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı

12.06.2022 13:52

İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı 3 kilo 386 gr uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı

3 kilo 386 gr uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı. 196 şüpheli şahıs yakalanırken, toplam 3 kilo 386 gr uyuşturucu madde, 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İstanbul genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Dün yapılan denetimde 196 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 2 kilo 337 gr esrar, 700 gr kokain, 225 gr sentetik kannabinoid, 70 gr metamfetamin, 54 gr eroin,10 adet ecstasy, 1 adet tabanca, 59 adet fişek, 41 bin 625 TL 1.074 dolar ve 50 euro ele geçirildi. Uygulamada toplam 3 kilo 386 gr uyuşturucu madde, 10 adet ecstasy hap ele geçirilirken, yakalanan 196 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı
İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı
İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı
İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı

YORUMLAR
500
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik uygulama: Bin 104 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik uygulama: Bin 104 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da sahte ve kaçak alkol üreten suç örgütüne yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı İstanbul'da sahte ve kaçak alkol üreten suç örgütüne yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:43 Ankara'da sel sularına kapılan ve ağır yaralı olarak kurtarılan motokurye kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
23:37 Uluslar Ligi'nde hız kesmedik! A Milli Takım, Lüksemburg'u da sahadan sildi
23:12 Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu
22:25 Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan Metin Öztürk anlaştığı teknik direktörü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:18:54. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement