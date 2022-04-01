İstanbul'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Türk futbolu bunu da gördü! Dünyaya rezil olacağımız kararı tribünden inerek engellediler

Tonlarcası yol kenarına atılmıştı! Belediye ekipleri tarafından hepsi imha edildi

Kuzey Afrika üzerinden Avrupa kıtasına doğru hareketlenen alçak basıncın etkisiyle Türkiye'nin batı kesimlerinde çarşamba gününden itibaren görülmeye başlanan toz taşınımı, etkisini artırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre ülkenin birçok noktasında atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. İstanbul'da da toz taşınımı etkisini sürdürüyor.