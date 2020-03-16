İstanbul'da trafiğe koronavirüs etkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da trafiğe koronavirüs etkisi - Son Dakika

İstanbul'da trafiğe koronavirüs etkisi

25 dakika önce

TÜRKİYE'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı.

İstanbul'da trafiğe koronavirüs etkisi, System.String[]

TÜRKİYE'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı bir haftada yüzde 30 azalırken, şahsi araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısında da büyük düşüş yaşandı. Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşların birçoğu evinde oturdu. Bir hafta öncesine kadar akşam saatlerinde yüzde 60-70 arasında yaşanan trafik yoğunluğu, 18.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 47 olarak ölçüldü.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:00 Kaynak: DHA
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