İSTANBUL'DA TRAFİĞE KORONAVİRÜS ETKİSİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KORONAVİRÜS ETKİSİ
35 dakika önce
Türkiye'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:20 Kaynak: DHA
'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı bir haftada yüzde 30 azalırken, şahsi araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısında da büyük düşüş yaşandı. Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşların birçoğu evinde oturdu. Bir hafta öncesine kadar akşam saatlerinde yüzde 60-70 arasında yaşanan trafik yoğunluğu, 18.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi
trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 47 olarak ölçüldü.
- İstanbul
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