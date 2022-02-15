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İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor - Son Dakika

İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor

15.02.2022 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor.

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde 2018 yılında yapımına başlanan, yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda olması planlanan ve bölgede 1,5 saat süren trafiği 10 dakikaya düşürmesi hedeflenen Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ndeki çalışmalar ilerlemiyor.

Herhangi bir inşaat çalışmasının görülmediği şantiye alanında beton mikserinin hurdaya ayrılması ve iş malzemelerinin çürümeye terk edilmesi dikkati çekiyor.

Şantiyede sadece iki kişi, inşaat malzemelerinin çalınmaması için bekçilik ediyor.

Havadan çekilen görüntülerde de inşaat alanında herhangi bir çalışma olmadığı görülüyor.

İnşaat alanının çevrelendiği panolara yapıştırılan ve yırtılmaya başlayan afişlerde ise "Dolmabahçe ile Levazım arasına 7,8 kilometre uzunluğunda 4 şeritli tünel inşa ediyoruz", "Tünel sayesinde 1,5 saat süren yolu 10 dakikaya düşürüyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Şantiyenin atıl hali tepki topluyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır. Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir de "AK Parti döneminde yapımına başlanan projede 1400 metre uzunluğunda tünelin imalatı tamamlanmıştı. Diğer çalışmalar da hızla devam ederken CHP'li yönetim tarafından durduruldu. Tünelleri, hafriyatla kapatıldı. CHP döneminde bir adım bile ilerleme sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB döneminde üzerine toprak dökülüp kapatılan projelerin metro hatlarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Özdemir, Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin de bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Özdemir, Levazım Tüneli projesi sayesinde Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz şekilde ulaşabileceğini aktardı.

İBB projenin ilerlediğini savundu

İBB'den yapılan açıklamada ise projenin 2019 yılı mayıs ayında durdurulduğu, tünelin yapımına Mayıs 2021'de tekrar başlandığı iddia edilerek, "Kazı işlerinin yarıya yakını tamamlanan ve geçici iksa işleri yapılan mevcut tüplerin beton kaplama imalatlarına geçildi. Dolmabahçe-Levazım Tüneli çalışmaları, projeye uygun olarak ilerliyor ve yapımına devam ediliyor." denildi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararı ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onaylarıyla yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi'nin maliyeti 826 milyon liraydı.

Proje tamamlandığında Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz ulaşabileceklerdi. Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 10 dakikaya inecekti.

İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor - Son Dakika
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