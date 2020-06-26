İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, kentte tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 CRF 192 plakalı motosiklet sürücüsü Z.Y., 34 FG 9187 plakalı motosiklet sürücüsü M.E.T. ve 34 CBP 185 plakalı motosiklet sürücüsü D.G.'yi yakaladı.

Sürücülere "kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kis¸ilere zarar verecek s¸ekilde saygısızca su¨rmek" suçundan 132'şer, "motosikleti devamlı iki elle sürmemek" suçundan 288'er, "acil durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmak"tan 1228'er lira olmak üzere her sürücüye 1648 lira trafik cezası uyguladı.

Şüphelilerin sürücü belgeleri de geçici olarak geri alındı.

Şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

21:57 İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]