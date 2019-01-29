İstanbul'da Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Gözaltı
4 dakika önce
Maltepe'de, otomobille drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü iddia edilen sürücüler gözaltına alındı.
Maltepe'de, otomobille drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü iddia edilen sürücüler gözaltına alındı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Maltepe'de otomobilleriyle drift yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, Muhammet Emin B. ve Muhammet Ömer D'yi gözaltına aldı.
"Trafiği tehlikeye düşürmek" suçunda para cezası kesilen şüphelilerin, işlemleri için Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:31 Kaynak: AA
Suudiler, BM Özel Raportörünü Kaşıkçı'nın Öldürüldüğü Konsolosluğa Sokmadı
Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı
Günlü Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı
Son Dakika! Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi