Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Gözaltı

İstanbul'da Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Gözaltı

4 dakika önce

Maltepe'de, otomobille drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü iddia edilen sürücüler gözaltına alındı.

İstanbul'da Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Gözaltı, System.String[]
Maltepe'de, otomobille drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü iddia edilen sürücüler gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Maltepe'de otomobilleriyle drift yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, Muhammet Emin B. ve Muhammet Ömer D'yi gözaltına aldı.

"Trafiği tehlikeye düşürmek" suçunda para cezası kesilen şüphelilerin, işlemleri için Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:31 Kaynak: AA

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