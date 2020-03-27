İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma günü yollar boş kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma günü yollar boş kaldı

6 saat önce

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma günü yollar boş kaldı İstanbul trafiğinde korona virüs etkisi Trafik yoğunluk haritası yüzde 9'a kadar düştü Türkiye'de korona virüsün görülmesi ile birlikte İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma günü yollar boş kaldı

İstanbul trafiğinde korona virüs etkisi

Trafik yoğunluk haritası yüzde 9'a kadar düştü

İSTANBUL - Türkiye'de korona virüsün görülmesi ile birlikte İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul'da bugün yollar bomboş kaldı. Yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 9'a kadar düştü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca bu durum trafiğe de yansıdı. Her cuma sabahı yoğunluğun olduğu sabah saatlerinde kırmızı alarm verip kilitlenen İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü. Normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu haritası yeşile büründü. Trafiğin en çok yoğun olduğu bölgeler, köprüler, TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey kavşağı bomboş kaldı. Zorunluluktan dolayı trafiğe çıkan vatandaşların ise akıcı bir şekilde seyir ettikleri görüldü. İstanbul'un önemli yollarında azalan trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma günü yollar boş kaldı

İstanbul, Türkiye, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:48 Kaynak: İHA

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