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İSTANBUL'DA TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI

29 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAİstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.
İSTANBUL'DA TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:10 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
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