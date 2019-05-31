İSTANBUL'DA TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI
29 dakika önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAİstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:10 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul
DHA
İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.
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