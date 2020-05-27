İSTANBUL'DA TRAFİK BAZI NOKTALARDA DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA TRAFİK BAZI NOKTALARDA DURMA NOKTASINA GELDİ
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 gün olarak uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. D - 100 İncirli ve Cevizlibağ mevkilerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Trafik Yoğunluk haritasına göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 45 olarak görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 06:05 Kaynak: DHA
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