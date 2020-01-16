İstanbul'da 'trafik cezası' eylemi - Son Dakika
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İstanbul'da 'trafik cezası' eylemi

6 saat önce

İstanbul'da bir grup sürücü, İstanbul Havalimanı inşaat halindeyken hız sınırı düşürülen Hasdal-Kemerburgaz Yolunda kendilerine kesilen trafik cezalarının affedilmesini istedi.

İstanbul'da 'trafik cezası' eylemi, System.String[]

İstanbul'da bir grup sürücü, İstanbul Havalimanı inşaat halindeyken hız sınırı düşürülen Hasdal-Kemerburgaz Yolunda kendilerine kesilen trafik cezalarının affedilmesini istedi.


Hasdal Kemerburgaz Yolundaki 70 kilometrelik hız sınırı uygulamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza alan şoförler, Atatürk Havalimanı yakınında bir araya geldi. Grup, Hasdal-Kemerburgaz Yolundaki 70 kilometrelik hız sınırının yükseltilmesini talep etti. Bir açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu mağduriyetin temelinde yatan sebep İstanbul Havalimanı inşaat dönemimdeyken hafriyat kamyonları kazalara sebep olmasın diye bu yolda 70 kilometre hız sınırı konmuştu. İnşaat bitti, hafriyat kamyonları ortadan kalktı. Otoyol şeklinde olmasına rağmen hız sınırı kaldı. Pek çocuğu 72-75 kilometreyle yani İstanbul içinde hız sınırının 80 kilometre olduğu bir ortamda 70 kilometreyle otoyol gibi yolda cezalara muhatap olmuşlar" dedi.


Sürücülerse cezaların yüksek meblağlara ulaştığını, af beklediklerini dile getirdi. Basın açıklamasının ardından grup, araçları ile konvoy oluşturup ceza yedikleri noktalara gitti ve eylemlerine burada devam etti. - İSTANBUL

İstanbul, Hasdal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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