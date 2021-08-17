İSTANBUL'DA TRAFİK DENETİMİ: SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

İSTANBUL'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından, çevreye rahatsızlık verecek şekilde abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetimler yapıldı. Yönetmeliğe aykırı olan araç sahiplerine toplam 23 bin 497 TL para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kartal Sahil Yolu üzerinde çift yönlü trafik denetimi yaptı. Araçlarında yönetmeliğe aykırı değişiklik yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Durdurulan otomobilleri tek tek kontrol ederek şüphelendikleri araçlarda kumandalı egzoz sistemi olup olmadığını anlamak için kaput içerisinde inceleme yaptı. Kumandalı egzoz sistemi olduğu tespit edilen otomobil sürücülerine ceza kesildi.Öte yandan, bir otomobil sürücüsü, uygulama noktasından kaçmaya çalışırken yolun kapatılması sonucu yakalandı. Yakalanan sürücünün otomobilinde abartı egzoz olduğu tespit edildi. Kontrol edilen 112 aracın, 13'üne abartı egzoz, 2 araca cam filmi, 1 araca araç tescilini yanında bulundurmamak, 1 araca teknik değişiklik, 4 araca muayene yaptırmamak, 1 sürücüye sürücü belge sınıfına uygun araç kullanmamak, 1 otomobil sürücüsüne tehlikeli şerit değiştirmek, 1 sürücüye makas atmak, 1 sürücüye dur ihtarına uymamak, 1 sürücüye trafik işaretlerine uymamak, 2 otomobil sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten olmak üzere toplam 29 araca 23 bin 497 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.