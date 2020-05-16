İstanbul'da trafik denetiminde ilginç anlar kamerada - Son Dakika

- (Özel) İstanbul'da trafik denetiminde ilginç anlar kamerada

Beşiktaş'ta "martı" ile işe giden genç trafikte denetime takıldı

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ilk gününde polis ekipleri Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de denetim yaptı. Sürücülerin izin belgelerini ve ehliyetlerini kontrol eden polis ekipleri, trafikte "martı" ile seyreden genci de durdurdu. Kontrolleri yapılan genç, "Ulaşım aracı bulamadım, o yüzden martı kiralayarak gidiyorum" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18- 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle trafik ve asayiş ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Meydan'da denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki uygulama noktasında araçları tek tek durduran polis, gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi olanların geçişlerine izin verildi.

"Martı" ile trafikte denetime takıldı

Öte yandan trafik ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde de denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pizzacıda çalışan bir genç, ulaşım aracı bulamayınca "martı" diye tabir edilen elektrikli scooter kiraladı. Bununla trafiğe çıkan genç, Beşiktaş Meydanı'ndaki uygulama noktasında polis denetimine takıldı. İlginç anların yaşandığı denetimde kısa sürekli şaşkınlık da yaşayan ekipler, gencin izin belgesini ve kimliğini kontrol etti. Kontrollerin ardından gencin geçişine izin verildi.

"Herhangi ulaşım aracı bulamadım"

Martı ile denetime takılan Ayhan Güral, "Martı ile işe gidiyorum. Herhangi bir ulaşım aracı bulamadım. Sadece bu şekilde çözebildim. Denetimler çok iyi zaten bunun uygulanması lazım. İnsanlar kurallara aykırı şeyler yapıyorlar ve bu yapılan onların güvenliğini sağlıyor" dedi.