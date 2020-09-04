İstanbul'da trafik denetimleri gerçekleştiriliyor - Son Dakika

İstanbul Avrupa Yakası'nda trafik denetimleri yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçeleri, D-100 Karayolu, sahil yolu, Hal yolu ve Basın Ekspres yolu olmak üzere 42 noktada denetim yapıyor.

Trafik denetimleri kapsamında, toplu taşıma araçları, modifiyeli araçlar, makas atan, yarış yapan, drift yapan ve abartı egzozu bulunan araçlar kontrol ediliyor.

Denetimlerde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 33 resmi, 15 sivil ve 9 motosikletli polis ekibi olmak üzere toplam 99 personel yer alıyor.

Saat 17.00'de başlayan denetimler gece saat 03.00'e kadar devam edecek.