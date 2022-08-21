İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

21.08.2022 03:48
İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da trafik denetimlerinde kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da trafik denetimlerinde kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kartal Sahil'deki denetim noktasında denetime tabi tutulan 414 araca toplam 162 bin 242 TL para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleten polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan, abartı egzoz kullanan ve alkollü araç süren sürücülere para cezası uyguladı. Ruhsata işlenmemiş modifiye aksamlı 18 otomobil, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Denetim noktalarından biri olan Kartal Sahil'de kurallara uymayarak standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren ve çeşitli trafik kuralları ihlallerinden denetime tabi tutulan 414 araca toplam 162 bin 242 TL para cezası uygulandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı
Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
00:18 Mardin'deki TIR faciasında her geçen saat bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 20'ye yükseldi
00:18 Vatandaşa bir kötü haber de benzinden geldi! Litresi 21 liranın üstüne çıkacak
23:52 Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı
23:20 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 03:48:39. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement