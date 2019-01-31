Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Trafik Durma Noktasına Geldi

İstanbul'da Trafik Durma Noktasına Geldi

1 saat önce

İstanbul'da trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - İstanbul'da vatandaşların iş çıkışı saatinde bastıran yağış trafikte yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşların iş çıkışı saatinde bastıran yağış trafikte yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 19.00 sıralarında yüzde 80 seviyesine ulaştı.
İstanbul, birkaç gündür etkili olan güneşli havanın ardından bugün akşam saatlerinde yağmura teslim oldu. Yağışın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik adeta durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında ise trafik yoğunluğunun yüzde 80 civarında olduğu görüldü.
Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, metrobüs ile evlerine gitmek isteyen vatandaşlar da duraklarda yoğunluk yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:44 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel
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