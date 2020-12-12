Trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor - Son Dakika

Trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor
12.12.2020 10:00
Trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor İstanbul'da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denetimlerini sürdürüyor.
Trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor
İSTANBUL - İstanbul'da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak yollardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21: 00'de başlayarak Pazartesi saat 05: 00'e kadar sürecek kısıtlamaya yönelik trafik ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Şişli Harbiye'de polis ekipleri uygulama noktasında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri izin belgesi olmayanlara ceza yazarken denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, acılı baba Ukrayna'ya kaçırılan küçük kızına kavuştu Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti