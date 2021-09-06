İstanbul'da trafik felç! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarına hasret kalan öğrenciler, bugün sıralarına kavuştu. Ancak başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere metropol şehirlerde yoğun bir gün yaşandı. Yoğunluğun en fazla olduğu şehirlerin başında gelen İstanbul'da ise en büyük zorluğu, hasta almaya giden ambulanslar çekti.

TRAFİKTE SIKIŞTI KALDI

Kadıköy Koşuyolu'nda çekilen görüntülerde ise bir ambulansın trafikte sıkışıp kaldığı anlar saniye saniye görüntülendi. Hasta almaya giden bir ambulans, kilitlenen trafikte sıkıştı kaldı. Bir adım bile gidecek alan olmaması nedeniyle, ambulansa yol vermek isteyen diğer sürücülerin de zorluk yaşadığı izlendi.