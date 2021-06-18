İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞLAR SAÇAKLARIN ALTINA SIĞINDI

Sokakta park halindeki araçlar suya gömülürken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sokakta yürümekte zorlanan vatandaşlar, saçakların altına sığındı. Bu sırada bir kadın su birikintisinin içerisine çantasını düşürdü. Suda sürüklenen çantayı almak için yardımsever bir vatandaş takım elbisesiyle suya girdi. Çantayı alan vatandaş, kadına teslim etti.