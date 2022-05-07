Trafik Haftası kapsamında trafik denetimi - Başakşehir - Son Dakika

İstanbul genelinde 7-13 Mayıs Trafik Haftası kapsamında trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda düzenlenen denetimlere Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Vekili Rahmi Odabaşı, Trafik Büro Amirliği, Önleyici Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Amirliği personeli katıldı.

Kaymakam Turan ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Odabaşı, araç sürücüleri ve yolcuların Trafik Haftası'nı kutlayarak sohbet etti.

Emniyet kemeri, hız, araçta telefon kullanımı ve yaya güvenliği gibi konularda sürücülere bilgiler veren Turan, hazırlanan broşürleri sürücü ve yolculara dağıttı.

Maltepe'de de kaymakamlığa vekalet eden Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Sürücü ve yayalara bilgilendirici broşür dağıtan Ertaş, İçişleri Bakanlığının "Yayalar için 5 adımda güvenlik" mottosuyla denetimler düzenlediklerini belirterek, "Hem yayaları hem sürücüleri bilgilendirerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Hafta boyunca yurt genelinde yapılacak denetimlerde sürücü ve yolcuların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.