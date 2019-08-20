Son Dakika Haberleri: İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü

52 dakika önce

İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Hüseyin Ulutepe yönetimindeki 34 RG 4445 plakalı otomobil, Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ulutepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ulutape'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İstanbul, Ulutepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve motorine zam geldi
17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor Dünya basını, üç belediyeye atanan kayyum kararını nasıl gördü? Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 07:40:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]