İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü
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İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:48 Kaynak: AA
'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Hüseyin Ulutepe
yönetimindeki 34 RG 4445 plakalı otomobil, Bakırköy
Atatürk Havalimanı Caddesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ulutepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ulutape'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
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