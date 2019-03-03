Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

İstanbul'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Maltepe'de hafif ticari aracın İETT durağına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Maltepe'de hafif ticari aracın İETT durağına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Ayhan Kaya idaresindeki 34 UU 9936 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde ilerlerken İETT durağına çarptı. Sürücü Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaya'nın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:41 Kaynak: AA

Ankara, Ayhan Kaya, Maltepe, İETT, Güncel
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