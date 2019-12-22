İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti İkitelli mevkisinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobildeki yolculardan 3'ü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler de ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaza dolayısıyla otoyolda bir süre yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak
Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarının ardından sosyal medyada Mansur Yavaş'a destek mesajları yağdı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken Son dakika: CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı

Son Dakika Haberleri
05:38 Uzungöl'de yıkım gerginliği (3) - Son Dakika
05:37 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
05:34 Uzungöl'de yıkım gerginliği (3) - Son Dakika
05:30 Gabon'da korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı - Son Dakika
05:16 Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 05:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]