İstanbul'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Araç içerisinde sıkışan yolcu konumundaki Semiha Yanar ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sultanbeyli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

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