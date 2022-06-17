Kaan'ı çok sevdiklerini anlatan öğretmenleri ise evlatları gibi gördükleri öğrencilerini kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi - Son Dakika

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