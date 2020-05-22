İstanbul'da trafik kilitlenince araçlar ters istikametten geri döndü - Son Dakika

İstanbul Tuzla çıkışında trafiğin kilitlenmesi sürücülere 'pes' dedirtti. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek trafiğin açılmasını bekledi. Bazı vatandaşların ise emniyet şeridine girerek geri döndüğü görüldü.



Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak yollara düştü. Yollara çıkan vatandaşlar, E-5 karayolu Tuzla mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Trafik kilitlenince vatandaşlardan bazıları araçlarından inerek trafiğin açılmasını bekledi. Birkaç vatandaş ise aracıyla ters yöne girerek geri döndü. - İSTANBUL