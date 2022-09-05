İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darp etti, diğeri aynasını tekmeledi - Son Dakika
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İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darp etti, diğeri aynasını tekmeledi

05.09.2022 20:53

İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darp etti, diğeri aynasını tekmeledi Başakşehir'de silahlı bir maganda trafikte sıkıştırdığı genci tabancayla kovaladı ve darp etti Bahçeşehir mevkiinde bir başka trafik magandası yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle...

İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darp etti, diğeri aynasını tekmeledi

Başakşehir'de silahlı bir maganda trafikte sıkıştırdığı genci tabancayla kovaladı ve darp etti

Bahçeşehir mevkiinde bir başka trafik magandası yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle aynasını kırdı

İSTANBUL Başakşehir'de bir şahıs, trafikte sıkıştırdığı motosikletli bir gence çıkan kavgada silah çekti. Genç kendisini metrelerce kovalayan şahıs tarafından tabancayla darp edildiği o anları telefonuyla görüntüledi. TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde bir başka trafik magandası ise yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle aynasını kırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle trafikte seyir halindeki olan bir genci, 34 LTL 44 plakalı cipin sürücü sıkıştırdı. Gençle ile sürücü arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü.

Tartıştığı genci silahla kovalayıp darbetti

Genç o anları kayda alırken, araçtan silahla inen şahıs kovalamaya başladı. Gence tabancayla vurarak yaralayan şahsı, tehdit ve küfürler savurarak telefonuna müdahale etti. Genç darp edildiği o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polis magandanın peşine düştü.

Önünü keserek tekmeyle aynasını kırdı

TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir-Esenkent yolunda önceki hafta Perşembe günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda ise Zülfikar E. 34 YJ 5319 plakalı otomobiliyle seyretmeye başladı. Bir süre sonra arkasından seyreden bir başka otomobil sürücüsü, Zülfikar E.'ye selektör yapmaya başladı. Bunun üzerine lastiğinin havasını inmiş olabileceğini düşünen Zülfikar E., yavaşlayarak sürücüyle konuşmak istedi. Aracından inen sürücü, bir anda bağırarak Zülfikar E.'ye ağır küfürler etmeye başladı. Adamın kapıları kilitlemesi üzerine şahıs araca tekme atarak çatlattı.

Polis magandaların peşinde

Zülfikar E.'nin cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine şahıs son bir tekme attıktan sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından Zülfikar E., Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Aracında yaklaşık 3 bin lira hasar oluşan adama dehşeti yaşatan magandanın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darp etti, diğeri aynasını tekmeledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darp etti, diğeri aynasını tekmeledi - Son Dakika
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