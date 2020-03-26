Son Dakika › Güncel › İstanbul'da trafik tabelalarında 'Evde Kal' uyarısı - Son Dakika
İstanbul'da trafik tabelalarında "Evde Kal" uyarısı
28 dakika önce
İSTANBUL'un birçok noktasındaki ışıklı trafik tabelalarına vatandaşları koronavirüse karşı uyarmak amacıyla "Evde Kal" uyarısı yazıldı.
İSTANBUL'un birçok noktasındaki ışıklı trafik tabelalarına vatandaşları koronavirüse karşı uyarmak amacıyla "Evde Kal" uyarısı yazıldı.
Kkoronavirüs ile mücadele etmek amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarındaki anayollarda bulunan ışıklı trafik tabelalarına, "Evde Kal" uyarısı yazıldı. D-100 Karayolu güzergahında ve Zeytinburnu, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli'de birçok noktada koronavirüs ile mücadele etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için insanların evde kalması gerektiğine dikkat çeken, "Evde Kal" yazısı ile İstanbullular evde kalmaları konusunda uyarıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:53 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: "Oğlum bunun içinden harçlık alın" Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor