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İstanbul'da trafik trafik denetimi

55 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında İstanbul'da drone ile trafik denetimi yapıldı.

İstanbul'da trafik trafik denetimi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında İstanbul'da drone ile trafik denetimi yapıldı.

Kurtköy Kavşağı'nda drone (uçangöz) ile denetim yapan ekipler, hatalı sollama yapan, seyir halinde telefonla konuşan, emniyet kemeri takmayan araçları Kurtköy gişelerinde durdurdu.

Trafik kurallarına uymayan ve evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulanırken ekipler, araç sürücülerine kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul, Kurtköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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