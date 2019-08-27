İstanbul'da trafik trafik denetimi

Trafik kurallarına uymayan ve evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulanırken ekipler, araç sürücülerine kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundu.

Kurtköy Kavşağı'nda drone (uçangöz) ile denetim yapan ekipler, hatalı sollama yapan, seyir halinde telefonla konuşan, emniyet kemeri takmayan araçları Kurtköy gişelerinde durdurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında İstanbul 'da drone ile trafik denetimi yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

CHP'li Öztrak'tan 'Hayatımda böyle tatil yapmadım' diyen Erdoğan'a: Geçen hafta neredeydi, yazlık sarayda kimleri kabul etti?

Sıla Gençoğlu, davalık olduğu şarkıcı Davut Güloğlu ile komşu oldu