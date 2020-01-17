İstanbul'da trafik yoğunluğu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu (1) - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu (1)

7 saat önce

İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyesine ulaştı.

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İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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