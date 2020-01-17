İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)
7 saat önce
İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyesine ulaştı.
İstanbul'da cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.
Görüntü Dökümü:
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Trafik görüntüsü
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