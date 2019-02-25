Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu

23 dakika önce

İstanbul'da hafta sonu yağan karın ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

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İstanbul'da hafta sonu yağan karın ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Pazartesi sabah saatlerinde özellikle köprülerde trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

İstanbul'da hafta sonu boyunca yağan karın ardından ilk mesai günü olan pazartesi günü trafikte yoğunluk yaşandı. Pazartesi sabah saatlerinde olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlar işlerine araçlarıyla gitmek isterken İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. Trafiğin özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru olan istikametinde yoğun olduğu gözlendi. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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