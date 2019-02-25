İstanbul'da Trafik Yoğunluğu
23 dakika önce
İstanbul'da hafta sonu yağan karın ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul
'da hafta sonu yağan karın ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Pazartesi sabah saatlerinde özellikle köprülerde trafiğin yoğun olduğu gözlendi.
İstanbul'da hafta sonu boyunca yağan karın ardından ilk mesai günü olan pazartesi günü trafikte yoğunluk yaşandı. Pazartesi sabah saatlerinde olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlar işlerine araçlarıyla gitmek isterken İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. Trafiğin özellikle Anadolu yakasından Avrupa
yakasına doğru olan istikametinde yoğun olduğu gözlendi. Sabah
saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
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