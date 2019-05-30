İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre, saat 18.40 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 71'i buldu. TEM Otoyolu ile D - 100 Karayolu köprü katılımlarında trafik yoğun seyretti. Saat 19.18 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65'leri gösteriyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yoğun trafikten görüntüler

