İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
50 dakika önce
Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:22 Kaynak: DHA
Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre, saat 18.40 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 71'i buldu. TEM Otoyolu ile D - 100 Karayolu köprü katılımlarında trafik yoğun seyretti. Saat 19.18 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65'leri gösteriyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yoğun trafikten görüntüler
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