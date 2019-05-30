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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

50 dakika önce

Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU, System.String[]

Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre, saat 18.40 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 71'i buldu. TEM Otoyolu ile D - 100 Karayolu köprü katılımlarında trafik yoğun seyretti. Saat 19.18 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65'leri gösteriyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yoğun trafikten görüntüler
 


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:22 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
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