İstanbul'da trafik yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu

7 saat önce

İstanbul E-5'te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbul E-5'te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.


İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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