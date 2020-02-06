İstanbul'da trafik yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu
7 saat önce
İstanbul E-5'te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
İstanbul E-5'te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.
İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL
Son Dakika Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti