İstanbul'da trafik yoğunluğu - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte İstanbul'da trafik ve toplu taşımda yoğunluk görüldü.

İstanbul'da sıcak havayı ve uzun bir aradan sonra Cumartesi kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen İstanbullular kendini dışarı attı. Kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde yoğun trafik oluştu. Trafik yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren yüzde 70'lerin üzerinde seyretti. D-100 Karayolu Cevizlibağ'da da araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında da yoğunluk görüldü.