Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Trafik Yoğunluğu (2)

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu (2)

36 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN/İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu (2), System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN/ İstanbul DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00'ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.40'de yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmur görüntüleri

-Trafik yoğunluğu 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:44 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, DHA, İstanbul, Güncel
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