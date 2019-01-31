İstanbul'da Trafik Yoğunluğu (3)
1 saat önce
Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Doğanay YAVUZ/İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Doğanay YAVUZ/ İstanbul
DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00'ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.40'da yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Görüntü Dökümü:
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-Yağmur görüntüleri
-Trafik yoğunluğu
-Yağmur sırasında ışıkta bekleyenler
-Şemsiye ile yağmurdan korunanlar
-Başlarına geçirdikleri poşet ile korunanalar
-Yağmurla birlikte zor anlar yaşayanlar
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:12 Kaynak: DHA
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