İstanbul'da trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

İstanbul'da trafikte yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafikte yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte yaşanan hareketlilik devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçların yollarda yerini almasının ardından trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul trafiğinin en önemli noktalarından biri olan Haliç Köprüsü'nde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Haliç Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu, korona virüs öncesi günleri aratmadı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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