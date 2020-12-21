Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

21.12.2020 18:29

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve yarın 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, işlerinden çıkan, dışarıda olan ve evlerine gitmek isteyen İstanbullular, trafiğin yanı sıra metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

D-100 kara yolu ve TEM'e bağlantısı olan Cevizlibağ mevkisinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Şehrin önemli bağlantı noktalarından biri olan mevkide, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'na geçişlerde de yoğunluk yaşanıyor. Ankara istikametine geçmek için 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini tercih eden sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 16.00'da yüzde 45 civarında seyreden yoğunluk saat 18.30'da yüzde 69'a çıktı.

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul, Metrobüs, Türkiye, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika


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