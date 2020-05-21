İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesi günleri aratmadı - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesi günleri aratmadı

İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesi günleri aratmadı İstanbul'da trafikte yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesi günleri aratmadı İSTANBUL - İstanbul'da trafikte yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte yaşanan hareketlilik devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçlarının yollarda yerini almasının ardından trafikte yoğunluklar oluştu. İstanbul trafiğinin en önemli noktalarından biri olan Haliç Köprüsü'nde yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi. Haliç köprüsünde yaşanan trafik yoğunluğu, korona virüs öncesi günleri aratmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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