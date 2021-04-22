İstanbul'da trafik yoğunluğu mesai saatine doğru arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmi kapanmaya geçilmesi ve kamuda mesai saatlerinin değişmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu, mesai saatine yaklaştıkça artıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, kent genelinde saat 09.00'da yüzde 40 olan trafik yoğunluğu, saat 09.55 itibarıyla yüzde 49 olarak ölçüldü.

Otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi.

D-100 Karayolu'nun Mecidiyeköy bölümünde sakin olan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında kısmen yoğunlaşıyor.