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Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu - Son Dakika

Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu

05.11.2021 20:31

İstanbul'da, haftanın son günündeki mesai bitiminin ardından etkili olan sisle birlikte birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da, haftanın son günündeki mesai bitiminin ardından etkili olan sisle birlikte birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün en güzel manzarasının izlendiği Ortaköy Meydanı'nda köprünün sis bulutu içerisinde adeta kaybolduğu gözlendi.

Yoğun sis ile beraber haftanın son iş gününün bitmesinin ardından trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.

TEM kara yolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda, Avrasya Tüneli çıkışından Bostancı'ya kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM kara yolunda ise Ataşehir mevkisi ile Şile yolu Ümraniye kesiminde de araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan İBB verilerine göre, saat 20.20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu
Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu
Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu
Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu
Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu
Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu
Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu
Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu
Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu

Ortaköy Meydanı, İstanbul Boğazı, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Topkapı'da trafik yoğunluğu ve sis etkili oldu - Son Dakika


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